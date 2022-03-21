В Москве планируют открыть художественно-образовательный центр

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» планирует открыть художественно-образовательную площадку в центре Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

«Ожидается, что здание на улице Зоологической, д. 13, стр. 2 будет использоваться как основная выставочная площадка для представления коллекции российского современного искусства РОСИЗО», — отметила директор центра Ольга Галактионова.

Там также планируется разместить архитектурную и художественную школы, мультимедийную библиотеку и детский центр профориентации.

Как ранее сообщала НСН, за 2021 год в Москве заключили договоры аренды для строительства 12 образовательных учреждений.