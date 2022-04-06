Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Индию превысил $950 млн в 2021 году

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Москва заняла первое место среди регионов России по объёму несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в Индию в 2021 году.
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Индию превысил $950 млн в 2021 году
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Такие результаты достигнуты в том числе благодаря работе Московского экспортного центра (МЭЦ), которой помогает предпринимателям продвигать свою продукцию за рубежом.

«Московский экспортный центр активно поддерживает столичных предпринимателей, которые уже вышли на индийский рынок или только планируют освоить это направление. В прошлом году МЭЦ помог целому ряду компаний с проведением переговоров и организацией поставок», — передаёт НТВ слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.

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