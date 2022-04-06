«Газпром» заказал для транзита газа дополнительную мощность Ямала — Европы на 6 апреля

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«Газпром» заказал дополнительную мощность газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 6 апреля.
«Газпром» заказал для транзита газа дополнительную мощность Ямала — Европы на 6 апреля
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.

Ранее в «Газпроме» отметили, что компания продолжает поставки газа в соответствии со своими контрактными обязательствами.

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