«Газпром» заказал для транзита газа дополнительную мощность Ямала — Европы на 6 апреля

«Газпром» заказал дополнительную мощность газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 6 апреля.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.

Ранее в «Газпроме» отметили, что компания продолжает поставки газа в соответствии со своими контрактными обязательствами.