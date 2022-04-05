В Самарской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 119 предприятий

В Самарской области прошло еженедельное оперативное совещание с участием первого вице-губернатора Виктора Кудряшова и руководителей органов исполнительной власти региона.

Об этом сообщает volga.news.

Одной из тем стала реализация региональной составляющей национального проекта «Производительность труда».

Как заявил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин, из 15 показателей, установленных в рамках нацпроекта, плановые значения достигнуты уже по шести.

В настоящее время в нацпроекте принимают участие 119 предприятий области.

Также стало известно, что в Татарстане оборот розничной торговли за январь — февраль 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, передаёт inkazan.ru со ссылкой на данные доклада Татарстанстата о социально-экономическом развитии региона.

Оборот розничной торговли на душу населения за указанный период составил 47,1 тыс. рублей. Общий оборот за два месяца достиг 183,4 млрд рублей.

Ранее в Москве рассказали о темпах объёма производства промышленных предприятий.