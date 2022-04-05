В Москве рассказали о темпах объёма производства промышленных предприятий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о темпах объёма производства предприятий промышленной отрасли.

Об этом сообщает НСН.

«В прошлом году столичные предприятия в 3,95 раза нарастили объёмы изготавливаемых машин и насосного, компрессорного, лифтового и другого оборудования, входящего в эту группу, по отношению к 2020 году», — заявил Ефимов.

Как отметил вице-мэр, рост продолжился и в 2022 году. По словам Ефимова, в январе производство увеличилось на 68,7% по сравнению с январём 2021-го.

«За два первых месяца 2022 года выпуск вырос на 95,7% по отношению к такому же периоду 2021 года», — сказал он.

В городе работают 249 предприятий, производящих машины и оборудование.

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