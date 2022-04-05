В Свердловской области увеличат площади для посева картофеля и овощей

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В Свердловской области планируют засеять 722 тыс. га посевных площадей.
В Свердловской области увеличат площади для посева картофеля и овощей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Как заявил министр АПК и потребительского рынка региона Артём Бахтерев, в структуре посевных площадей будут изменения. Так, вырастут посевы кормовых культур, площади для картофеля и овощей.

По словам министра, подготовка проходит в плановом режиме.

Также стало известно, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«В 2022 году аграрии планируют засеять 1 млн 395 тыс. гектаров. Это на 77 тыс. га больше, чем в 2021 году», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют увеличить площадь пахотных земель.

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