В Подмосковье планируют увеличить площадь пахотных земель

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В Московской области планируют увеличить площадь пахотных земель, заявил губернатор Андрей Воробьёв на встрече с сельхозпроизводителями.
В Подмосковье планируют увеличить площадь пахотных земель
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы уже вышли на достаточно высокий уровень самообеспеченности картофелем, овощами, зерном, молоком. Но сегодня агропромышленный комплекс нуждается в особом внимании. Сейчас одна из главных задач — нарастить число пахотных земель», — сказал Воробьёв.

По его словам, за последние пять лет в области ввели в оборот более 460 тыс. га ранее неиспользуемых участков.

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