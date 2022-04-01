В Подмосковье планируют увеличить площадь пахотных земель
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы уже вышли на достаточно высокий уровень самообеспеченности картофелем, овощами, зерном, молоком. Но сегодня агропромышленный комплекс нуждается в особом внимании. Сейчас одна из главных задач — нарастить число пахотных земель», — сказал Воробьёв.
По его словам, за последние пять лет в области ввели в оборот более 460 тыс. га ранее неиспользуемых участков.
По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса.