«Газпром» с 1 апреля остановил закачку и отбор газа из крупнейшего хранилища Германии

Закачка и отбор газа в одном из крупнейших подземных газовых хранилищ Германии — ПХГ «Реден» — прекращены с 1 апреля.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что хранилище практически пустое, оно заполнено лишь на 0,51%.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania.