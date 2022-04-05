«Газпром» с 1 апреля остановил закачку и отбор газа из крупнейшего хранилища Германии
- Gettyimages.ru
Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отмечается, что хранилище практически пустое, оно заполнено лишь на 0,51%.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania.