«Газпром» с 1 апреля остановил закачку и отбор газа из крупнейшего хранилища Германии

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Закачка и отбор газа в одном из крупнейших подземных газовых хранилищ Германии — ПХГ «Реден» — прекращены с 1 апреля.
«Газпром» с 1 апреля остановил закачку и отбор газа из крупнейшего хранилища Германии
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что хранилище практически пустое, оно заполнено лишь на 0,51%.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania.

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