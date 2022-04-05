Глава НЛМК Лисин высказался об идее расширения списка экспортируемых за рубли товаров

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Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин прокомментировал идею расширения списка экспортируемых за рубли товаров.
Глава НЛМК Лисин высказался об идее расширения списка экспортируемых за рубли товаров
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«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то ещё. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное?» — сказал Лисин.

Как пишет «Коммерсантъ», по его словам, российские компании на протяжении десятилетий борются за экспортные рынки, где их никто не ждёт.

«Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчёты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал идею расширения списка экспортируемых за рубли товаров.

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