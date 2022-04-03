Песков уверен, что система оплаты в рублях распространится и на другие российские товары
- РИА Новости
«Они (западные компании. — RT), собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата всё-таки будет поступать продавцу — «Газпрому» — именно в рублях путём уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал идею расширения списка экспортируемых за рубли товаров.