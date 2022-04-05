Депутат Белик: немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.

По мнению парламентария, Германия не только добилась от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, но и теперь не хочет отказываться от энергоносителей.

«Немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями, что тоже является логичным с точки зрения здравого смысла», — сказал Белик.

Ранее глава МИД Германии Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа.