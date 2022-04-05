Депутат Белик: немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.
Депутат Белик: немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями
  • РИА Новости

По мнению парламентария, Германия не только добилась от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, но и теперь не хочет отказываться от энергоносителей.

«Немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями, что тоже является логичным с точки зрения здравого смысла», — сказал Белик.

Ранее глава МИД Германии Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа.

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