Депутат Белик: немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями
- РИА Новости
По мнению парламентария, Германия не только добилась от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, но и теперь не хочет отказываться от энергоносителей.
«Немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями, что тоже является логичным с точки зрения здравого смысла», — сказал Белик.
Ранее глава МИД Германии Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа.