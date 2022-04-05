Глава МИД Германии Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.
Глава МИД Германии Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа
  • Legion-Media

Об этом сообщает Welt.

Она высказала мнение, что это не сможет повлиять на ситуацию на Украине, при этом такое решение вызвало бы рост цен.

Бербок между тем подчеркнула, что власти ФРГ вместе с партнёрами в ЕС обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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