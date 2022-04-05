Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 апреля

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Cтоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,07% — до $104,38 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,06% — до $108,67 за баррель.

Ранее глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Германии. В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что на ФРГ приходится треть всех поставок газа из России в Европу и этой стране просто нечем заместить 50% импорта топлива.