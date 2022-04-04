Экономист Остапкович высказался о перспективах перехода стран ЕАЭС на рубль в торговле

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказался о перспективах перехода стран ЕАЭС на рубль в торговле.
Экономист Остапкович высказался о перспективах перехода стран ЕАЭС на рубль в торговле
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«Мировая торговля строится в валютах, которые люди сочтут наиболее адекватными и эффективными. В ЕАЭС, наверное, самое мощное положение занимает российский рубль», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, то, что идут расчёты в ЕАЭС в рублях, — абсолютно правильно и справедливо.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев сообщил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, кроме того, есть возможность её нарастить.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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