Мишустин: кабмин поддерживает увеличение лимита одной операции в СБП до 1 млн рублей

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Правительство России поддерживает инициативу ЦБ увеличить лимит одной операции в системе быстрых платежей с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Мишустин: кабмин поддерживает увеличение лимита одной операции в СБП до 1 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом, как говорится в Telegram-канале кабмина России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами думской фракции «Единая Россия» в преддверии отчёта кабмина в Госдуме.

17 марта сообщалось, что максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Как уточняется, такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. 

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