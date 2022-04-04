Fitch отозвало рейтинги 20 регионов России

Короткая ссылка
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 20 регионов России.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз агентства,ю

Отозваны рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской области, Новосибирской области, Свердловской области, Нижегородской области, Кировской области, Ярославской области, Челябинской области, Оренбургской области, Липецкой области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Алтайского края, Ставропольского края, республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстана.

Ранее Fitch отозвало кредитные рейтинги России.

Экономист Антон Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить