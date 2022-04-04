Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 20 регионов России.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз агентства,ю

Отозваны рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской области, Новосибирской области, Свердловской области, Нижегородской области, Кировской области, Ярославской области, Челябинской области, Оренбургской области, Липецкой области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Алтайского края, Ставропольского края, республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстана.

Ранее Fitch отозвало кредитные рейтинги России.

Экономист Антон Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России.