Экономист Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России
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«Сейчас нет ни одного инвестора, который в текущей ситуации ждал, что же скажет Fitch. Это место теперь займут национальные рейтинговые агентства», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, очевидно, что российское правительство сейчас — самый надёжный эмитент на территории России.
«И нет ни одного инвестора, который сейчас бы ориентировался на рейтинги Fitch», — добавил Любич.