Экономист Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России

Экономист Антон Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России.

«Сейчас нет ни одного инвестора, который в текущей ситуации ждал, что же скажет Fitch. Это место теперь займут национальные рейтинговые агентства», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, очевидно, что российское правительство сейчас — самый надёжный эмитент на территории России.

«И нет ни одного инвестора, который сейчас бы ориентировался на рейтинги Fitch», — добавил Любич.

8 марта Fitch приостановило деятельность в России.