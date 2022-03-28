Экономист Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России

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Экономист Антон Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России.
Экономист Любич прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России
  • Gettyimages.ru
  • © ullstein bild

«Сейчас нет ни одного инвестора, который в текущей ситуации ждал, что же скажет Fitch. Это место теперь займут национальные рейтинговые агентства», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, очевидно, что российское правительство сейчас — самый надёжный эмитент на территории России.

«И нет ни одного инвестора, который сейчас бы ориентировался на рейтинги Fitch», — добавил Любич.

8 марта Fitch приостановило деятельность в России.

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