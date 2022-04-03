В Латвии заявили о прекращении поставок газа из России в Прибалтику

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Природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию с начала апреля, сообщает издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.

Он отметил, что заявление Москвы об оплате газа в рублях сигналом для стран Балтии о необходимости резко сократить поставки.

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — цитирует издание Барисса.

По его словам, на данный момент в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому, согласно его мнению, поводы для беспокойства в ближайшие месяцы отсутствуют.

Ранее в Минэнерго Литвы заявили, что республика больше не импортирует природный газ из России.

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