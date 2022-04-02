Песков: престиж доллара и евро изрядно зашатался на фоне санкционных игр Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что переход стран на расчёты в национальных валютах неизбежен.

«На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И всё больше-больше стран в своих взаиморасчётах переходят на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Белоруссия уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в российских рублях.

В Кремле прокомментировали новый порядок расчётов за газ в рублях с 1 апреля.