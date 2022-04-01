Профессор РАН Межевич прокомментировал схему оплаты газа рублями

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал схему оплаты газа рублями.

Об этом сообщает ФАН.

«На мой взгляд, предложенная схема является очень разумным и сбалансированным компромиссом, который делит потенциальные риски между сторонами», — заявил эксперт на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что европейской стороне предлагают схема, которая не отличается от той, что есть сейчас.

«Сейчас они свои евро и доллары присылают непосредственно «Газпрому», а им предлагают делать это через банк, который уже сам будет конвертировать в рубли и передавать «Газпрому». На биржу ходить не надо, самим ничего менять не надо. Схема довольно простая для компаний», — пояснил Юшков.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях.