Профессор РАН Межевич прокомментировал схему оплаты газа рублями

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Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал схему оплаты газа рублями.
Профессор РАН Межевич прокомментировал схему оплаты газа рублями
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ФАН.

«На мой взгляд, предложенная схема является очень разумным и сбалансированным компромиссом, который делит потенциальные риски между сторонами», — заявил эксперт на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что европейской стороне предлагают схема, которая не отличается от той, что есть сейчас.

«Сейчас они свои евро и доллары присылают непосредственно «Газпрому», а им предлагают делать это через банк, который уже сам будет конвертировать в рубли и передавать «Газпрому». На биржу ходить не надо, самим ничего менять не надо. Схема довольно простая для компаний», — пояснил Юшков.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях.

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