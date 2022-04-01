Власти Британии разрешили ЦБ России до 30 июня проводить платежи по суверенному долгу

Министерство финансов Великобритании разрешило российскому Центробанку до 30 июня оказывать услуги по проведению платежей по суверенному российскому долгу.

«Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублёвых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации», — приводит текст документа ТАСС.

Уточняется, что разрешение касается российских долговых обязательств, выпущенных до 1 марта.

«Лицензия будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2022 года», — говорится в заявлении.

Ранее Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц.