Handelsblatt: власти ФРГ обсуждают национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

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В Минэкономики Германии рассматривают возможность национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти».

Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, начало российской спецоперации на Украине «позволило зреть планам в федеральном Министерстве экономики, которые были немыслимы всего несколько недель назад».

По информации издания, «дочки» российских компаний имеют системное значение для энергоснабжения страны.

Ранее цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.

Согласно данным Немецкого института экономических исследований, как пишет Die Zeit, в случае отказа от российских энергоресурсов экономику Германии ждут резкий спад и длительная рецессия.

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