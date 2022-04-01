Handelsblatt: власти ФРГ обсуждают национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»
Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечается, начало российской спецоперации на Украине «позволило зреть планам в федеральном Министерстве экономики, которые были немыслимы всего несколько недель назад».
По информации издания, «дочки» российских компаний имеют системное значение для энергоснабжения страны.
Ранее цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.
Согласно данным Немецкого института экономических исследований, как пишет Die Zeit, в случае отказа от российских энергоресурсов экономику Германии ждут резкий спад и длительная рецессия.