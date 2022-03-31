Эксперт спрогнозировал последствия отказа Европы от поставок российского газа

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Эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн в разговоре с RT рассказал о том, что ждёт Европу в случае остановки поставок российского газа.

«Если государства — члены ЕС решат отказаться платить в рублях и если Россия полностью перекроет газопровод, тогда странам ЕС остаётся, во-первых, использовать резервы, а потом прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа. И в итоге нам, возможно, придётся сократить подачу [газа] для промышленности и населения. Это, конечно, приведёт к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Российская сторона будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

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