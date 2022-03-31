В Институте стратегических исследований высказались о ситуации во внешней торговле России

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова высказалась о ситуации во внешней торговле России.

«Весь курс, который сейчас обозначился, направлен на то, чтобы вся внешняя торговля так или иначе постепенно переходила на национальную валюту», — заявила она в беседе с Nation News.

По её мнению, в условиях такой антироссийской кампании могут использоваться наиболее чувствительные экспортируемые товары.

«Наверное, при отказе западных стран оплачивать газ в рублях, могут быть усилены такие меры по другим категориям товара», — добавила Федосова.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.