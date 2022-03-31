Экономист Переславский высказался о динамике курса рубля

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский высказался о динамике курса рубля.
Экономист Переславский высказался о динамике курса рубля
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В беседе с ИА REGNUM он выразил мнение, что благодаря ряду принятых мер и нормализации ситуации с ликвидностью российская валюта отыграла потери и выглядит относительно стабильно.

«В последние дни наша валюта получает дополнительную поддержку со стороны доллара, который пробуксовывает на международной арене после эмоционального отступления из области долгосрочных максимумов», — заявил Переславский.

Со своей стороны, старший риск-менеджер инвестиционной компании Виталий Манжос в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» отметил, что ситуация с переходом на оплату поставок газа в рублях продолжит оказывать позитивное влияние на курс национальной валюты и в апреле.

«Ещё одной из причин феноменальной устойчивости рубля в нынешних реалиях является запрет на продажи российских акций и облигаций нерезидентами», — сказал он.

Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал сообщение о том, что ФРГ запустила в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

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