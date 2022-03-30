Аналитик Пасечник прокомментировал введение ФРГ чрезвычайного плана на случай отсутствия импорта газа

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал сообщение о том, что ФРГ запустила в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

«Мы свои контракты исполняем. «Газпром» работает штатно. Поставки идут. Все ждут 31-го числа — завтрашнего дня, когда будут предложены «Газпромом» алгоритмы для европейских партнёров, где будут пояснения, как платить в рублях», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как подчеркнул эксперт, подземные хранилища в Германии заполнены максимум на 25%, тогда как стране уже пора готовиться к следующему сезону.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине заявил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.