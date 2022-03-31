Аналитик Пикин: цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубометров

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за тысячу кубометров.

По мнению аналитика, цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубометров, если европейские компании не перейдут на оплату российского газа в рублях.

Кроме того, Пикин отметил, что всё зависит от того, насколько быстро произойдёт этот переход.

При этом, по его словам, если процесс затянется на несколько месяцев, то европейцы войдут в летний сезон «с ограниченными возможностями по закачке газа в хранилища».

«Пока ещё очень сдержанная реакция, видимо, рынок надеется, что не всё так плохо», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе выросли почти до $1450 за тысячу кубометров после выступления президента России Владимира Путина.

Отмечается, что цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $1453 за 1 тыс. куб. м.