Мишустин: кабмин ввёл мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

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Правительство с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: кабмин ввёл мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов
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«Он (запрет. — RT) будет действовать полгода. И коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин.

По его словам, мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, найти новые источники дохода.

«Исключение будет сделано лишь по должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включённых в единый реестр проблемных активов», — добавил он.

В середине марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.

По его словам, основными вопросами были перенастройка производства, снятие административных барьеров.

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН  прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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