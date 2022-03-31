Эксперт Маслов допустил отказ от доллара ряда стран вслед за Россией

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» предположил, что страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара.

Он напомнил, что о переходе на расчёты в национальных валютах договорились страны ЕАЭС, подобные переговоры Россия сейчас проводит с партнёрами в Азии и Африке.

По мнению Маслова, о полном отказе от доллара в международных расчётах на данный момент не может быть и речи, так как доминирующей валютой все ещё остается доллар США.

«Около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — объяснил аналитик.

Ранее Маслов допустил спад рубля из-за новых рестрикций и коронавируса.