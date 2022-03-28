Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых рестрикций и коронавируса

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Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что давление на рубль оказывают антироссийские санкции, решения ФРС США и коронавирус.

«Сейчас ведётся полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению», — заявил он.

По мнению аналитика, повышение ставки ФРС США поспособствует спаду рубля.

Помимо того, в Китае и других странах наблюдается новая волна распространения COVID-19, что может также негативно сказаться на курсе российской национальной валюты.

Ранее стало известно о том, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля.

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