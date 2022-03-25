Экономист Беляев заявил о наличии у рубля резерва для восстановления

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Ангелина Шурпина
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля.
Экономист Беляев заявил о наличии у рубля резерва для восстановления
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Как объяснил экономист, ранее в связи с тревожной информационной повесткой и высоким спросом на иностранную валюту рубль достаточно резко подешевел к доллару и евро.

При этом, по мнению эксперта, это ослабление нацвалюты можно охарактеризовать как ажиотажное, а не экономическое.

«Когда информационный фон выровнялся и стал более спокойным, рубль начал восстанавливать свои позиции», — подчеркнул собеседник RT.

Впрочем, по словам специалиста, российская валюта вряд ли сумеет укрепиться до тех уровней, которые были зафиксированы до введения санкций.

«Отклонение было слишком большое, но то, что у рубля есть резерв для восстановления, это определённо. Через некоторое время мы увидим курс 80 рублей за доллар», — заключил Беляев.

Ранее стало известно о том, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля.

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