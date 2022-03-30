Юрист Мешков высказался о ситуации с параллельным импортом

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Член ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгений Мешков высказался о ситуации с параллельным импортом.
Юрист Мешков высказался о ситуации с параллельным импортом
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что товары будут поставлять дружественные партнёры по новым логистическим каналам сбыта.

«Ввоз товаров без разрешения правообладателя означает законные гарантии для российских потребителей получать оригинальные товары независимо от желания недружественных стран и их правообладателей, отсутствие дефицита, сохранение допустимого уровня цен на потребительские оригинальные товары иностранного происхождения», — отметил Мешков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт по отдельным видам продукции.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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