В Адыгее обсудили вопросы поддержки экспортёров

На заседании Координационного совета по экономической политике Адыгеи обсудили вопросы поддержки экспортёров.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

С докладом, в частности, выступил замруководителя Центра поддержки предпринимательства республики Алий Дедухов.

Для поддержки местных предприятий центр проводит консультации. Ряд мероприятий организован по нацпроекту о малом и среднем предпринимательстве.

Для субъектов МСП проведут бизнес-миссии, поиск деловых партнёров, окажут помощь в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Кроме того, готовятся новые меры поддержки экспортёров, среди которых субсидирование логистики внутри страны, патентование, маркетинговое продвижение на рынках.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.