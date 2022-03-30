В Адыгее обсудили вопросы поддержки экспортёров

Короткая ссылка
На заседании Координационного совета по экономической политике Адыгеи обсудили вопросы поддержки экспортёров.
В Адыгее обсудили вопросы поддержки экспортёров
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

С докладом, в частности, выступил замруководителя Центра поддержки предпринимательства республики Алий Дедухов.

Для поддержки местных предприятий центр проводит консультации. Ряд мероприятий организован по нацпроекту о малом и среднем предпринимательстве.

Для субъектов МСП проведут бизнес-миссии, поиск деловых партнёров, окажут помощь в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Кроме того, готовятся новые меры поддержки экспортёров, среди которых субсидирование логистики внутри страны, патентование, маркетинговое продвижение на рынках.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить