В Подмосковье освободили от установки санзон некоторые категории объектов МСП

Список объектов капитального строительства, в отношении которых были установлены требования по оборудованию санитарно-защитных зон (СЗЗ), сократили в Московской области.

Владельцы небольшого бизнеса смогут проще и быстрее приступать к реализации своих проектов, передаёт телеканал «360».

Решение было принято в качестве антикризисной меры поддержки строительной отрасли. Согласно федеральным изменениям в санитарном законодательстве, установка санитарно-защитных зон для почти 30 объектов малого и среднего предпринимательства не требуется. Новые правила распространяются, в частности, на небольшие магазины, прачечные и пункты питания.

Помимо этого, ещё почти для 40 объектов сократили размеры санзон. Среди них — ветлечебницы, пивоварни, производства кваса и сыродельни.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.