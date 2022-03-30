В ТПП прокомментировали идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров

Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Гамза прокомментировал идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в качестве ответной меры на западные санкции Россия применяет рубль в качестве платежей за газ.

«Это решение в среднесрочной перспективе совершенно точно приведёт и уже приводит к стабилизации курса рубля, к его к реальной стоимости», — сказал эксперт.

По его словам, в случае расширения списка товаров, экспортируемых за рубли, рубль может серьёзно укрепиться.

Как прогнозирует Гамза, также могут возникнуть ответные требования, когда другие страны скажут, что тоже хотят торговать за нацвалюту.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.