Петербург закупит у Белоруссии около 900 пассажирских автобусов в 2022 году

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В рамках транспортной реформы до 1 июля 2022 года петербургские перевозчики закупят у Белоруссии около 900 автобусов МАЗ.
Петербург закупит у Белоруссии около 900 пассажирских автобусов в 2022 году

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания городу сегодня передана партия из 50 современных автобусов на газомоторном топливе и один электробус», — говорится в сообщении.

Как отмечается, автобусы выйдут на маршруты с 1 апреля.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.

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