Петербург закупит у Белоруссии около 900 пассажирских автобусов в 2022 году
Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания городу сегодня передана партия из 50 современных автобусов на газомоторном топливе и один электробус», — говорится в сообщении.
Как отмечается, автобусы выйдут на маршруты с 1 апреля.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.