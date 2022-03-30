Силуанов разъяснил предложение Минфина России по выкупу евробондов за рубли

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил предложение ведомства по выкупу евробондов за рубли.

«Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей (деньги по нашим обязательствам), и зависают расчёты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов добавил, что «это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг».

Как уточняет «Коммерсантъ», выплаты будут осуществлены в рублях и коснутся тех инвесторов, которые держали ценные бумаги в российском Национальном расчётном депозитарии (НРД).

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалёв отметил, что из-за неработающего междепозитарного моста с НРД нерезиденты получили бы выплаты по российским евробондам, а российские инвесторы не получили.

По словам начальника отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимира Малиновского, единственная цель выставленной оферты — обеспечить поступление средств российским держателям еврооблигаций.

29 марта Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.

Как сообщалось, оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 года в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату.