Аналитик Федосова прокомментировала планы Польши отказаться от российского газа до конца года

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что власти страны планируют до конца года отказаться от российского газа и нефти.

По словам эксперта, польские политики заявляют об этом уже на протяжении многих лет.

Она также отметила, что к концу этого года запланировано завершение строительства Балтийского газопровода и также в этом году заканчивается долгосрочный контракт на поставку российского газа.

«Очевидно, запуск балтийской ветки с норвежским газом призван компенсировать недостаток газа российского, но на данный момент этот трубопровод законтрактован только на треть. Сразу он не сможет закрыть возникающую потребность в газе. Это грозит резким всплеском цен», — говорит Федосова.

Она также отмечает, что Варшава может попытаться «силовым методом преодолеть логику рынка заставить производителей и потребителей платить больше за так называемую газовую независимость».

Ранее Моравецкий заявил, что Польша планирует отказаться от российского газа и нефти до конца года.