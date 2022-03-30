Экономист Остапкович прокомментировал идею создать в России новую платёжную единицу
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По словам собеседника RT, образование новой платёжной единицы нужно для того, чтобы «легче и спокойнее проводить расчёты».
«Если страны сочтут, что такой манёвр возможен, то это нормальное решение и можно постепенно это делать», — заметил экономист.
Он добавил, что, по его мнению, создание новой платёжной единицы может занять до пяти лет.
«Я не вижу фундаментального основания под переходы под другие валюты в тех условиях цифровизации, которые наблюдаются сегодня... В конце концов, есть резервная валюта — юань. Давайте рассчитываться в юанях», — сказал Остапкович.
Ранее экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платёжную единицу.
Вопрос о создании новой платёжной единицы поставили введённые западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.