Экономист Остапкович прокомментировал идею создать в России новую платёжную единицу

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Анастасия Белоусова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение экономистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН создать в России новую платёжную единицу для расчётов с дружественными странами.
Экономист Остапкович прокомментировал идею создать в России новую платёжную единицу
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По словам собеседника RT, образование новой платёжной единицы нужно для того, чтобы «легче и спокойнее проводить расчёты».

«Если страны сочтут, что такой манёвр возможен, то это нормальное решение и можно постепенно это делать», — заметил экономист.

Он добавил, что, по его мнению, создание новой платёжной единицы может занять до пяти лет.

«Я не вижу фундаментального основания под переходы под другие валюты в тех условиях цифровизации, которые наблюдаются сегодня... В конце концов, есть резервная валюта — юань. Давайте рассчитываться в юанях», — сказал Остапкович.

Ранее экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платёжную единицу.

Вопрос о создании новой платёжной единицы поставили введённые западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

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