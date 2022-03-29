Матвиенко заявила о готовности России к отказу Европы от российских энергоресурсов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в том числе к отказу Европы от них, в этом случае ресурсы перенаправят на другие рынки.
Матвиенко заявила о готовности России к отказу Европы от российских энергоресурсов
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По её словам, российская сторона не заинтересована в полной остановке импорта энергоресурсов из России в Европу, но «готова ко всем возможным вариантам».

«Количество энергоресурсов на мировом рынке ограничено. После пандемии сейчас идёт бурный рост, восстановление экономик. Мы видим, как бурно развиваются страны Азии, Китай, Индия. И потребность в энергоресурсах, безусловно, будет расти. Если они (страны Евросоюза. — RT) примут такое решение, значит, у нас прорабатываются различные варианты замены рынков — только и всего», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение кабмину России, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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