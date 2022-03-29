ФАС рекомендовала нефтехимикам отказаться от привязки цен к нетбэку и курсам валют

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала производителям нефтехимической продукции при ценообразовании отказаться от привязки к нетбэку и курсу иностранных валют.
ФАС рекомендовала нефтехимикам отказаться от привязки цен к нетбэку и курсам валют
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Об этом говорится в сообщении службы.

Альтернативным вариантом может стать использование российских биржевых и внебиржевых индикаторов.

Как считают в ФАС, привязка цен к нетбэку может привести к увеличению себестоимости нефтехимической продукции как для потребителей, использующих сырьё в производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными потребителями товаров.

«Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путём неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют», — отметили в службе.

Кроме того, ФАС предложила нефтехимическим компаниям изменить торговую политику. В частности, по мнению ведомства, в ней следует указать приоритетность поставок на внутренний рынок, а также цены и порядок их формирования.

Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов на Кубани.

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