Аналитик Деев высказался о ситуации с поставками российского угля в Китай и Индию

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался о ситуации с поставками российского угля в Китай и Индию.

«Всего в прошлом году российские поставщики продали в Европу 50,4 млн т угля (+10,3% к уровню 2020 года). В Азиатско-Тихоокеанский регион было поставлено 129 млн т, из них в Китай — 52 млн т, в Индию — 6,6 млн т. Цены при этом выросли уже в два раза и продолжают расти», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, Китай и Индия собираются нарастить закупки сырья из России, что позволит частично заместить долю экспорта, от которой может отказаться Европа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ может стать независимой от импорта угля и нефти из России в 2022 году.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.