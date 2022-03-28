В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию на мировом рынке СПГ

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию на мировом рынке СПГ.
В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию на мировом рынке СПГ
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что у США, например, нет возможности заместить кого-то из поставщиков, но есть основания для того, чтобы постараться это сделать.

«Между тем у Европы, и в частности у Германии, есть возможность сократить потребление российского газа», — отметил Фролов.

По его словам, Германия покупает газ не только в России, но и в Норвегии и Нидерландах, поэтому при сохранении закупок у других поставщиков она действительно может снизить долю российского газа в суммарном объёме потребления, но это случится из-за далёкой от благополучия экономической ситуации.

Со своей стороны, политолог Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, в беседе с Nation News высказался о ситуации с переходом на поставки газа за рубли.

В частности, он не исключил, что возможен переходный период, который позволит западным компаниям встроиться в новую систему торговли.

«После того как необходимые бумаги для контрактов будут готовы, останется единственный выбор перед западными государствами: поставить подписи на документах здесь и сейчас или же полностью отказаться от российского газа», — прогнозирует Юшков.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможности компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока.

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