Аналитик Юшков высказался о ситуации с поставками российской нефти в Германию

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о ситуации с поставками российской нефти и угля в Германию.
Аналитик Юшков высказался о ситуации с поставками российской нефти в Германию
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В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в настоящее время Россия в плане импорта энергоресурсов стала больше уходить в Индию и на азиатские рынки, а те, кто поставлял в этот регион, перенаправляет свои объёмы в США.

«То же самое, только в гораздо большем объёме, может происходить и в Европе. Мы уйдём в Азию, в Индию, в Китай, а кто-то, кто поставлял туда ранее, вместо нас придёт в Европу. В теории это возможно. Но поскольку здесь речь идёт о гораздо больших объёмах, чем в случае с США, то этот период трансформации рынков сбыта займёт гораздо больше времени», — пояснил Юшков.

По его словам, в процессе перестраивания может произойти рост стоимости топлива для простых европейцев.

«В Европе у нас большой объём, поэтому этот период обмена рынками займёт гораздо больше времени, и за это время возможны потрясения», — пояснил Юшков в беседе с Life.ru.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD заявил, что ФРГ может стать независимой от импорта угля и нефти из России в 2022 году.

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