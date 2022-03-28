Более 70% контрактов на портале поставщиков заключили с партнёрами из России в 2021 году
- Gettyimages.ru
- © jacoblund
Об этом пишет НСН.
«В прошлом году московские заказчики заключили 133,6 тыс. контрактов на 22,1 млрд рублей на поставку различных товаров и изделий. Из них подавляющее большинство, 74% договоров, — на закупку отечественной продукции. Это строительные, канцелярские, медицинские товары, электроника, одежда, оборудование и мебель», — сказал Ефимов.
По его словам, в 2022 году нагрузка на российских производителей будет расти, но меры поддержки и стимулирование отечественной промышленности позволят увеличить ресурсы предприятий.
Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.