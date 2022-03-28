Более 70% контрактов на портале поставщиков заключили с партнёрами из России в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на портале поставщиков в 2021 году заказчики Москвы заключили 133 тыс. контрактов на поставку разных товаров и изделий. Из них почти 99 тыс. договоров — на товары, которые производят российские предприятия.

Об этом пишет НСН.

«В прошлом году московские заказчики заключили 133,6 тыс. контрактов на 22,1 млрд рублей на поставку различных товаров и изделий. Из них подавляющее большинство, 74% договоров, — на закупку отечественной продукции. Это строительные, канцелярские, медицинские товары, электроника, одежда, оборудование и мебель», — сказал Ефимов.

По его словам, в 2022 году нагрузка на российских производителей будет расти, но меры поддержки и стимулирование отечественной промышленности позволят увеличить ресурсы предприятий.

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