Мантуров: России нужно 3—6 месяцев на перестройку логистики для работы с другими странами

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что властям нужно от трёх до шести месяцев для перестраивания каналов поставок сбыта в те страны, которые готовы работать с российской стороной.
Мантуров: России нужно 3—6 месяцев на перестройку логистики для работы с другими странами
  • РИА Новости

«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям и направлениям, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал министр в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В начале марта Мантуров также отмечал, что промышленность в России готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования.

Он подчеркнул, что страна готова уходить от импорта этой продукции.

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