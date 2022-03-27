Мантуров: России нужно 3—6 месяцев на перестройку логистики для работы с другими странами

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что властям нужно от трёх до шести месяцев для перестраивания каналов поставок сбыта в те страны, которые готовы работать с российской стороной.

«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям и направлениям, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал министр в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В начале марта Мантуров также отмечал, что промышленность в России готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования.

Он подчеркнул, что страна готова уходить от импорта этой продукции.