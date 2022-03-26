Политический обозреватель прокомментировал план ЕС по отказу от российского газа

Политический обозреватель Жан Брикмон в разговоре с RT раскритиковал план ЕС по отказу от российского газа из-за санкций.

«Фон дер Ляйен говорит, что план есть. Но в чём он заключается? План состоит в том, чтобы покупать очень дорогой сжиженный газ у Соединённых Штатов, поскольку никто другой его поставлять не будет. Нам придётся доставлять его через Атлантический океан. Также нам потребуется инфраструктура для приёма газа, которой у нас, как представляется, нет», — заявил он.

Также, по его словам, этот газ будет стоить дороже.

«Поэтому нам придётся либо вновь наращивать долги, либо печатать больше евро, что в долгосрочной перспективе приведёт к росту инфляции, либо же переложить бремя на потребителей, а они этому точно не обрадуются», — отметил Брикмон.

Обозреватель отметил, что в Европе уже сейчас проходят забастовки и демонстрации из-за роста цен на топливо.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможностях Европы заменить российский газ.