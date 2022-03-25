В Институте национальной энергетики высказались о возможностях Европы заменить российский газ

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Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказался о возможностях Европы заменить российский газ.
В Институте национальной энергетики высказались о возможностях Европы заменить российский газ
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«Теоретически какую-то часть газа европейцы могут заместить за счёт использования дров, мазута и прочего в этом духе. Многое зависит от ветровой и солнечной генерации: если с этим будет прекрасно, то в Европе смогут закупить меньше газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, такие ситуации всегда приводят к росту цен на сырьё на европейском рынке, которые и так «запредельные».

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

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