Медведев допустил благоприятное будущее СП-2, если партнёры России «включат свои головы»
- РИА Новости
«Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников. Поэтому конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются. Я считаю, что у проекта «Северный поток — 2» вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться, во всяком случае если наши партнёры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, есть избиратели и есть целый ряд социальных задач, которые надо решать», — сказал он RT.
Медведев отметил, что, как только Германия приняла решение по «Северному потоку — 2», «счета моментально скакнули» до «невообразимых цифр».
«И чего хорошего? Ничего хорошего... Я в этом вопросе сдержанный оптимист», — заключил он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что цены на газ по $4000 за тысячу кубометров — не предел.