Медведев допустил благоприятное будущее СП-2, если партнёры России «включат свои головы»

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У проекта «Северный поток — 2» может сложиться благоприятное будущее, если партнёры по диалогу «включат свои головы» и вспомнят, что у них есть налогоплательщики и избиратели, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев допустил благоприятное будущее СП-2, если партнёры России «включат свои головы»
  • РИА Новости

«Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников. Поэтому конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются. Я считаю, что у проекта «Северный поток — 2» вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться, во всяком случае если наши партнёры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, есть избиратели и есть целый ряд социальных задач, которые надо решать», — сказал он RT.

Медведев отметил, что, как только Германия приняла решение по «Северному потоку — 2», «счета моментально скакнули» до «невообразимых цифр».

«И чего хорошего? Ничего хорошего... Я в этом вопросе сдержанный оптимист», — заключил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что цены на газ по $4000 за тысячу кубометров — не предел.

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