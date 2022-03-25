В Калужской области рассказали о росте темпов производства АПК
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
Основу сельскохозяйственного производства региона составляют сельскохозяйственные организации, которыми за январь — февраль 2022 года произведено от общего объёма: молока — 98%, скота и птицы на убой — 91%, яиц — 76%.
За январь — февраль 2022 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 19,2 тыс. т, молока — 70,7 тыс. т, яиц — 23,7 млн штук, что к соответствующему периоду 2021 года составило 90,6%, 101,3% и 97,1% соответственно.
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